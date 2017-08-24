Посол Дании: Буду болеть за то, чтобы впечатляющий своей игрой "Карабах" прошел дальше

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Посол Дании в Турции и в Азербайджане по совместительству Свенд Оллинг прокомментировал Report вчерашний матч между датским "Копенгагеном" и азербайджанским "Карабахом" в рамках стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщил Report посол С.Оллинг, матч получился очень драматичным.

"Сильная оборона "Карабаха" смогла не пропустить третий мяч и игра закончилась победой "Копенгагена" со счетом 2-1, что, тем не менее, позволило "Карабаху" пройти дальше. "Копенгаген" это одна из моих команд-фаворитов и мне жаль, что они вылетели, но я нахожу успокоение в том, что команда из Азербайджана завоевала успех. Я буду болеть за то, чтобы впечатляющий своей игрой "Карабах" прошел дальше. Удачи!", - сказал посол.

Напомним, "Карабах" благодаря голу на выезде (счет по сумме двух матчей 2-2) стал первой командой из Азербайджана, прошедшей в групповой этап Лиги чемпионов.