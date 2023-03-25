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После матча "Карабах" – "Галатасарай" болельщиков будут выпускать со стадиона поэтапно

После матча "Карабах" – "Галатасарай" болельщиков будут выпускать со стадиона поэтапно После благотворительного матча между "Карабахом" и турецким "Галатасараем", который пройдет в Баку, болельщиков будут выпускать с Бакинского Олимпийского Стадиона (БОС) поэтапно.
Футбол
25 марта 2023 г. 21:05
После матча Карабах – Галатасарай болельщиков будут выпускать со стадиона поэтапно

После благотворительного матча между "Карабахом" и турецким "Галатасараем", который пройдет в Баку, болельщиков будут выпускать с Бакинского Олимпийского Стадиона (БОС) поэтапно.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы БОС Фарид Асадзаде, данное решение было принято в целях избежания плотности пассажиропотока на дорогах.

По его словам, в первую очередь будут выпущены болельщики с верхних трибун.

"Фанатам на первом этаже придется подождать немного дольше. Пропускной режим будет регулировать полиция. Призываем болельщиков следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов", - добавил Ф.Асадзаде.

Отметим, что игра "Карабах" - "Галатасарай", которая состоится 26 марта на Бакинском олимпийском стадионе, начнется в 20:00. Собранные с продажи билетов средства пойдут на помощь пострадавшим от землетрясений 6 февраля в Турции.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" - "Qalatasaray": Azarkeşlər stadiondan hissə-hissə buraxılacaqlar

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