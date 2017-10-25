После матча чемпионата Азербайджана футболист "Манчестер Юнайтед" был избит

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ После матча чемпионата Азербайджана по футболу U14 между "Интером" и "Манчестер Юнайтед" произошла массовая драка.

Как сообщает Report, футболисты местной команды напали на автобус команды-соперницы. Во время инцидента отец футболиста "Интера" Турала Амиргусейнова Мушвиг Амиргусейнов ударил футболиста клуба "Манчестер Юнайтед" Рауля Мамедова.

Допросив стороны и участников матча, Дисциплинарный комитет принял решение запретить вход отцу Турала Амиргусейнова Мушвигу Амиргусейнову на стадионы, где будут проводиться матчи, и поручил обеим клубам повысить уровень учебно-воспитательной работы.