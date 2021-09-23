После игры чемпионата Франции произошла массовая драка

После матча седьмого тура чемпионата Франции Лига-1 между "Анже" и "Марсель" произошла массовая драка болельщиков.

После матча седьмого тура чемпионата Франции Лига-1 между "Анже" и "Марсель" произошла массовая драка болельщиков.

Как передает Report со ссылкой на RMC Sport, болельщики "Марселя" после финального свистка прорвались на поле и побежали к фанатам "Анже". Болельщики обеих команд в итоге оказались на поле и устроили массовую драку, в ходе которой было повреждено оборудование стадиона.

Отметим, что встреча завершилась без забитых голов. Это уже не первый скандал с участием "Марселя" в нынешнем сезоне чемпионата Франции. Ранее на матче 3-го тура французской Лиги 1 "Ницца" — "Марсель" болельщики хозяев массово выбежали на поле и подрались с игроками.