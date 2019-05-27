Российский комментатор: После финала Лиги Европы многие откроют для себя Азербайджан

"Я уверен, что финал Лиги Европы- 2019 в Баку пройдет хорошо".

Об этом в интервью российскому бюро Report заявил комментатор российского телеканала «Матч-ТВ» Эльвин Керимов.

"Спорт объединяет людей, он вне политики. Люди общаются друг с другом, открывают для себя новые страны. И наверняка, после Лиги Европы кто-то откроет для себя Азербайджан", - заявил Э. Керимов.

Комментатор подчеркнул, что Азербайджан уже много лет проводит серьезные соревнования в разных видах спорта: "Баку выступил организатором Первых Европейских игр. Азербайджан давно доказал свою готовность. Руководство республики много лет работает в этом направлении, увеличивает престиж страны, развиваются все виды спорта, в том числе футбол. Очень здорово, что Азербайджан получил финал Лиги Европы".

Он с сожалением отметил, что сам не сможет посетить этот матч, однако будет смотреть игру с удовольствием.

Комментируя вопрос об обеспечении необходимого уровня безопасности и болельшиков в ходе игры, российский комментатор выразил уверенность, что "сама игра всем все покажет".

"Думаю, что все пройдет гладко. Здесь следует отметить, что Азербайджан проводит не только спортивные мероприятия, но и культурные, как например, финал Евровидения. Все нужные меры безопасности будут обеспечены, думаю, уже проделана огромная работа в этом направлении. Это, конечно, серьезная и сложная задача, но на кону престиж страны, поэтому здесь вопросов быть не может. Что касается безопасности болельщиков, Баку - отличный город для туристов. Любой, кто хоть раз там побывал, понимает, что Баку - это прекрасный атмосферный город, для посещения, там проживают очень гостеприимные люди", - заявил Э. Керимов.

"История с болельщиками "Арсенала" и "Челси" и тем, что им будет предоставлено ограниченное количество билетов, меня, честно говоря, удивляет. Почему УЕФА заранее, когда выбиралась страна проведения финала, не обсудил эти вопросы? Очевидно, это недоработки УЕФА. Почему заранее это все не обговаривалось?!", - заявил Э. Керимов.

Напомним, финал Лиги Европы 2019 пройдет 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе.

Игбал Рустамов