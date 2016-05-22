​Португалия стала чемпионом Европы 2016 года среди команд U17

Баку. 22 Май. REPORT.AZ/ Финальный матч чемпионата Европы 2016 года среди команд U17 завершился победой сборной Португалии.

Как передает Report, команда в решающем матче в серии пенальти со счетом 5:4 обыграла команду Испании.

Финал чемпионата Европы проходил на бакинском стадионе «Баксель Арена», который в этот вечер был переполнен болельщиками обеих команд. Основное время матча закончилось со счетом 1:1 - на 27-й минуте его открыл защитник португальцев Диогу Далот, а затем спустя пять минут испанцы сравняли счет усилиями полузащитника Браима Диаса. Однако затем португальцы выиграли серию пенальти (5:4) и таким образом стали чемпионами Европы среди команд U17. Третьи места заняли команды Голландии и Германии.