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    ​Португальский тренер Жозе Моуринью продлил контракт с «Челси»

    Он подписал новый четырехлетний контракт с клубом

    Баку. 8 Августа. REPORT.AZ/ Главный тренер английского "Челси" Жозе Моуринью подписал новый четырехлетний контракт с футбольным клубом.

    Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте команды.

    Ранее в СМИ сообщалось, что зарплата португальского специалиста по новому соглашению останется прежней - £8,5 млн в год.

    Моуринью вернулся в "Челси" летом 2013 года, подписав четырехлетний контракт.

    Ранее он руководил командой с 2004 по 2007 годы.

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