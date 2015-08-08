​Португальский тренер Жозе Моуринью продлил контракт с «Челси»

Баку. 8 Августа. REPORT.AZ/ Главный тренер английского "Челси" Жозе Моуринью подписал новый четырехлетний контракт с футбольным клубом.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте команды.

Ранее в СМИ сообщалось, что зарплата португальского специалиста по новому соглашению останется прежней - £8,5 млн в год.

Моуринью вернулся в "Челси" летом 2013 года, подписав четырехлетний контракт.

Ранее он руководил командой с 2004 по 2007 годы.