​Португальский тренер Жозе Моуринью продлил контракт с «Челси»

Баку. 8 Августа. REPORT.AZ/ Главный тренер английского "Челси" Жозе Моуринью подписал новый четырехлетний контракт с футбольным клубом.
Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте команды.
Ранее в СМИ сообщалось, что зарплата португальского специалиста по новому соглашению останется прежней - £8,5 млн в год.
Моуринью вернулся в "Челси" летом 2013 года, подписав четырехлетний контракт.
Ранее он руководил командой с 2004 по 2007 годы.
News DepartmentАвтор новости
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