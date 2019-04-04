Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе "Олимпийский"

Кандидат в президенты Украины и действующий глава страны Пётр Порошенко объявил о принятии приглашения своего конкурента на предстоящих выборах в лице начинающего политика Владимира Зеленского на дебаты на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Как сообщает Report, об этом П.Порошенко написал в своем "твиттере".

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента – почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - написал Порошенко.

Ранее Зеленский поставил Порошенко условие, что дебаты должны пройти на столичном стадионе "Олимпийский" в присутствии зрителей и всех телеканалов страны. Он также потребовал, чтобы перед выступлением кандидаты в президенты прошли медэкспертизу на наличие в крови алкоголя или наркотиков.

Напомним, что в 1980 году НСК "Олимпийский" принял шесть матчей группового футбольного турнира и четвертьфинал летних Олимпийских игр.