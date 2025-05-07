Полузащитник "Тоттенхэма" пропустит остаток сезона из-за травмы

Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон пропустит остаток сезона из-за травмы колена.

Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон пропустит остаток сезона из-за травмы колена.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "шпор" Анге Постекоглу.

Мэддисон получил повреждение в первом полуфинальном матче Лиги Европы в прошлый четверг против "Будё-Глимт" (Норвегия). В той игре он отметился голом, который помог "Тоттенхэму" победить со счетом 3:1.

Отметим, что Мэддисон стал вторым футболистом "Тоттенхэма", досрочно завершившим сезон. Ранее Лукас Бергвалл был вынужден пропустить предстоящие матчи из-за серьезной травмы.