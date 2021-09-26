Полузащитник Самир Насри объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри объявил о завершении карьеры в 34 года.

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри объявил о завершении карьеры в 34 года.

Как передает Report, об этом сказал сам футболист.

Одной из причин он называет потерю мотивации из-за несправедливого, по его мнению, отстранения из-за нарушения антидопинговых правил. С.Насри подчеркнул, что это наказание изменило его отношение к футболу.

Отметим, что последний клуб, где играл полузащитник, был бельгийский "Андерлехт". За свою карьеру он успел поиграть в "Марселе" (Франция), "Арсенале", "Манчестер Сити", "Вест Хеме" (Англия), "Севилье" (Испания), "Антальяспоре" (Турция).