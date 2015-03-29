​Полузащитник Мальты: Мы должны были забить Азербайджану

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Полузащитник сборной Мальты Пол Фенеч после гостевого поражения от Азербайджана (0:2) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2016 прокомментировал результат встречи, посетовав на невезение в реализации голевых моментов, передает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА,

"Этот матч состоял из двух разных таймов. В первой половине Азербайджан был лучше, он много владел мячом. Второй тайм - совсем другая история. Мы много прессинговали и оказывали давление, заставляя соперника постоянно перемещаться. Казалось, что мы можем забить и добыть одно очко, но удача была не на нашей стороне. Мы должны были быть более агрессивными у чужих ворот. Считаю, тактически мы обыграли соперника, создали достаточно голевых моментов, но мы должны научиться реализовывать то, что создаем", - сказал он.