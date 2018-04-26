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    Полузащитник "Ливерпуля" пропустит ЧМ-2018

    © Julian Finney/Getty Images

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен пропустит ЧМ-2018, который будет проведен в России.

    Как сообщает Report, Окслейд-Чемберлен повредил колено на 18-й минуте матча с "Ромой" (5:2), травма 25-летнего игрока оказалась серьезной.

    Срок восстановления футболиста не определен, но Алекс пропустит остаток клубного сезона и ЧМ-2018 в России. Клуб рассчитывает на его восстановление к старту сезона-2018/19.

    Отметим, что матч "Ливерпуль" - "Рома" завершился победой хозяев поля со счетом 5:2.

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