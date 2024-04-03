Польские болельщики избили белорусского тренера

В Польше фанаты избили белорусского тренера "Заглембе" Александра Хацкевича.

В Польше фанаты избили белорусского тренера "Заглембе" Александра Хацкевича.

Как сообщает Report со ссылкой на meczyki.pl, инцидент произошел во время тренировки клуба.

Группа фанатов хотела поговорить с футболистами и тренером клуба о разгромном поражении "Катовице", однако разговор перешел в конфликт. Хацкевича ударили по лицу. Кроме того, белорус получил несколько ударов ногами.

Сообщается, что 50-летний тренер покинет клуб.

В этом сезоне "Заглембе" идет на последнем месте во втором дивизионе. В 25-м туре команда Хацкевича уступила "Катовице" со счетом 0:4.