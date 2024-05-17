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Президент АФФА провел ряд встреч в рамках Конгресса ФИФА

Президент АФФА провел ряд встреч в рамках Конгресса ФИФА Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф провел ряд встреч в рамках 74-го Конгресса ФИФА в столице Таиланда Бангкоке.
Футбол
17 мая 2024 г. 12:50
Президент АФФА провел ряд встреч в рамках Конгресса ФИФА

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф провел ряд встреч в рамках 74-го Конгресса ФИФА в столице Таиланда Бангкоке.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу национальной ассоциации, он встретился с руководством футбольных федераций Турции, США, Франции, Грузии, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Чехии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

В ходе встреч состоялся обмен мнениями на различные темы, были обсуждены вопросы укрепления взаимного сотрудничества в будущем.

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Версия на азербайджанском языке AFFA prezidenti FIFA-nın Konqresində bir sıra görüşlər keçirib

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