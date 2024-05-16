О нас

"Ювентус" в 15-й раз стал обладателем Кубка Италии по футболу

"Ювентус" в 15-й раз стал обладателем Кубка Италии по футболу Туринский "Ювентус" в 15-й раз стал обладателем Кубка Италии по футболу, обыграв в финале "Аталанту" из Бергамо.
Футбол
16 мая 2024 г. 02:06
Ювентус в 15-й раз стал обладателем Кубка Италии по футболу

Туринский "Ювентус" в 15-й раз стал обладателем Кубка Италии по футболу, обыграв в финале "Аталанту" из Бергамо.

Как сообщает Report, матч на стадионе "Олимпико" в Риме завершился минимальной победой "старой сеньоры".

Единственный мяч в игре уже на четвёртой минуте забил Душан Влахович, замкнув передачу Андреа Камбьязо. На 72-й минуте игры Душан Влахович забил второй мяч, который позже был отменён системой VAR, обнаружившей в эпизоде с забитым мячом положение "вне игры".

"Ювентус" является абсолютным рекордсменом по числу завоеванных трофеев в этом турнире (15). Ближайшие последователи туринцев "Рома" и "Интер" брали Кубок Италии по девять раз.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Yuventus” 15-ci dəfə İtaliya kubokunu qazanıb

Самое важное

Посол: Малайзийские компании заинтересованы в инвестировании в Карабах
Посол: Малайзийские компании заинтересованы в инвестировании в Карабах
15 мая 2024 г. 13:01
В Милли Меджлис поступил законопроект Об исполнении государственного бюджета на 2023 год
В Милли Меджлис поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год"
15 мая 2024 г. 10:48
Президент: Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты
Президент: Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты
14 мая 2024 г. 14:06
Глава МИД Азербайджана назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией
Глава МИД Азербайджана назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией
14 мая 2024 г. 13:45
Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам
Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам
13 мая 2024 г. 18:34
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции
13 мая 2024 г. 15:30
Президент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля Харыбюльбюль в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше
11 мая 2024 г. 20:57
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
11 мая 2024 г. 13:20
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
11 мая 2024 г. 03:27
Президент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
10 мая 2024 г. 22:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi