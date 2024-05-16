Туринский "Ювентус" в 15-й раз стал обладателем Кубка Италии по футболу, обыграв в финале "Аталанту" из Бергамо.
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Единственный мяч в игре уже на четвёртой минуте забил Душан Влахович, замкнув передачу Андреа Камбьязо. На 72-й минуте игры Душан Влахович забил второй мяч, который позже был отменён системой VAR, обнаружившей в эпизоде с забитым мячом положение "вне игры".
"Ювентус" является абсолютным рекордсменом по числу завоеванных трофеев в этом турнире (15). Ближайшие последователи туринцев "Рома" и "Интер" брали Кубок Италии по девять раз.