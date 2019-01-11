Полиция выдала ордер на забор образца ДНК Роналду по делу об изнасиловании

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду по делу об изнасиловании.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, полицейские хотят понять, совпадают ли найденные образцы генетического материала на платье Кэтрин Майорги, которая обвиняет Роналду в изнасиловании, с ДНК португальского футболиста. Отмечается, что полиция уже направила ордер в судебные службы Италии.

Ранее 34-летняя модель Майорга подала в суд на Роналду, обвинив его в изнасиловании, которое якобы случилось в Лас-Вегасе в 2009 году. Сообщалось, что в 2010-м девушка подписала с представителями футболиста соглашение о неразглашении дела, получив за это $ 375 тыс. Однако в сентябре 2018 года посредством СМИ она объявила об изнасиловании. Позже появилась информация ещё о трёх предполагаемых жертвах футболиста.