Четверо женщин обвиняют Роналду в насилии

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Увеличилось число женщин, обвиняющих нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в насилии.

Об этом пишет The Sun со ссылкой на адвоката Лесли Стовалла, который представляет интересы гражданки США Кэтрин Майорги, передает Report.

"Пострадавшая" утверждает, что футболист ранил ее, по версии другой, со спортсменом она заключила соглашение о неразглашении.

7 октября в СМИ появилась информация об изнасиловании некой женщины футболистом Роналду. Полиция проверяет эту информацию.

Форвард отрицает все обвинения в свой адрес.