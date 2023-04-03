Подписан Меморандум о взаимопонимании между AFFA и ANAMA

Между АФФА и Азербайджанским агентством по обезвреживанию мин (ANAMA) подписан Меморандум о взаимопонимании.

Между АФФА и Азербайджанским агентством по обезвреживанию мин (ANAMA) подписан Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, меморандум был подписан генеральным секретарем национальной ассоциации Сарханом Гаджиевым и председателем ANAMA Вугаром Сулеймановым на мероприятии, организованном на Бакинском олимпийском стадионе.

В меморандуме отмечается, что в рамках совместного сотрудничества будут организованы игры и турниры, а также будет оказана необходимая поддержка в широком распространении и доведении до общественности минной угрозы. Также будут приняты соответствующие меры по созданию механизмов сотрудничества в целях повышения осведомленности о минной опасности и поддержки инклюзивных футбольных турниров (футбольные игры и турниры для лиц, пострадавших в результате взрывов мин).