Победитель матча "Габала" - "Сумгайыт" не определился

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Прошла еще одна встреча XXI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, на Габалинском городском стадионе местная команда приняла "Сумгайыт".

Встреча завершилась со счетом 1:1. Первый гол был забит на 55-й минуте футболистом хозяев поля Стивеном Монрозом.

На 82-й минуте матча Ниджат Гурбанов из "Сумгайыта" сравнял счет.

После этого равенства "Габала" довела количество очков до 40 и команда отстает от лидера "Карабаха" на 10 очков.

Что же касается Сумгайыта, она находится на 3-й позиции с 35 очками.

Тур подытожится начавшимся в 19:30 матчем "Нефтчи" - "Сабаиль".

Отметим, что в первый день игр "Кяпяз" - "Зиря" и "Карабах" - "Кешля" сыграли вничью (0:0, 1:1 соответственно).