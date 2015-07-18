Президент Федерации футбола Боливии арестован по делу о коррупции

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Президент Федерации футбола Боливии Карлос Чавес арестован в рамках расследования дела о коррупции в ФИФА.

Как передает Report, об этом говорится в твиттере ББС.

В начале июня Чавес был задержан полицией при попытке вылететь из Боливии в Парагвай для участия в заседании Южноамериканской конфедерации футбола, но позже он был отпущен.

Как отмечалось, расследование в отношении Чавеса и других официальных лиц боливийского футбола в связи с со скандалом в ФИФА было начато по просьбе президента Боливии Эво Моралеса.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола отклонила запрос комиссии сената США на проведение допроса президента организации Йозефа Блаттера. Американская сторона отправила в ФИФА запрос с просьбой изучить возможность дачи швейцарцем свидетельских показаний в связи с коррупционным скандалом в федерации, но получила отказ.