УЕФА не будет нести ответственность за поведение фанатов вне стадиона

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет нести ответственность за поведение болельщиков за пределами стадиона. Об этом заявил президент организации Мишель Платини, слова которого приводит издание RMC, комментируя инцидент, произошедший с болельщиками английского "Челси" в Париже.

Инцидент произошел на станции парижского метро "Ришелье-Друо" перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" - "Челси" /1:1/, который прошел во вторник. Английские болельщики не пустили в вагон поезда темнокожего пассажира, скандировав: "Мы расисты, и нам это нравится". Трем болельщикам английского клуба грозит до трех лет лишения свободы, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем наказывать за то, что происходит на стадионах и на их территории, но у нас нет полномочий для наведения порядка за пределами арены. Мы можем только рекомендовать клубам работать со своими болельщиками", - сказал Платини.