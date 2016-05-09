Платини покинет пост президента УЕФА на следующем конгрессе

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Мишель Платини, отстраненный от работы в должности главы УЕФА, покинет пост президента организации в ближайшее время, говорится в заявлении его адвокатов, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

В понедельник Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок отстранения Платини от работы в футболе с шести до четырех лет и снизил наложенный на него штраф с 80 до 60 тыс. швейцарских франков (с 82,6 до 62 тыс. долларов).

Платини добивался полного снятия решения о своем отстранении от футбола.

"Мишель Платини заявляет, что он уйдет с должности президента УЕФА на следующем конгрессе организации", - сообщает защита Платини.

В декабре прошлого года Платини и бывший глава ФИФА Зепп Блаттер были отстранены от футбола на шесть лет.

Решение комитета ФИФА по этике было вынесено из-за денежного перевода 2 млн. долларов на имя Платини, который сделал Блаттер в 2011 году.

Платини и Блаттер утверждали, что переводы были сделаны абсолютно законно, и отвергали все обвинения.