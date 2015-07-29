Платини выдвинул свою кандидатуру на выборах президента ФИФА

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Президент УЕФА Мишель Платини сегодня объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента ФИФА, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Я принял глубоко личное и очень обдуманное решение, тщательно взвесив и будущее футбола, и свое собственное будущее. Разумеется, при этом я руководствовался и вашей поддержкой, тем уважением и ободрением, которое выказывали мне многие из вас.

Бывают моменты, когда нужно брать свою судьбу в собственные руки. Я переживаю один из таких периодов - переломный этап в моей жизни и в череде тех событий, что определяют будущее ФИФА", - отметил француз.