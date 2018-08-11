Пике завершил карьеру в сборной Испании

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Защитник «Барселоны» Жерар Пике сообщил, что он принял решение завершить карьеру в сборной Испании.

Как сообщает Report, 31-летний футболист дебютировал за сборную Испании в 2009 году и провёл за национальную команду 103 матча, в которых забил 5 голов.

«Я разговаривал с Луисом Энрике неделю или две назад и сказал ему, что решение принято и оно было обдуманно. Это был прекрасный период, в течение которого я выиграл чемпионат Европы и чемпионат мира. Я собираюсь сосредоточиться на „Барселоне“. Чем больше лет я проведу в „Барсе“, тем лучше», — приводит слова Пике интернет-портал AS.

В 2010 году Пике выиграл с «Красной фурией» чемпионат мира в ЮАР, а спустя два года стал триумфатором чемпионата Европы в Польше и на Украине.