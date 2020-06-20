​ПФЛ наградила "Карабах"

Футбольный клуб "Карабах", ставший чемпионом азербайджанской Премьер-лиги сезона 2019-2020, получил награду от ПФЛ.

Как передает Report, церемония в узком составе (в связи с пандемией коронавируса) прошла с участием вице-президента агдамского клуба Тахира Гезала, директора Эмраха Челикеля, генерального менеджера Асифа Аскерова, главного тренера Гурбана Гурбанова, капитана Рашада Садыгова и одного из бомбардиров сезона Махира Эмрели.

На церемонии вначале выступил президент Профессиональной футбольной Лиги Рамин Мусаев, который поздравил "Карабах" с очередным чемпионством, и пожелал клубу удачи в Лиге Чемпионов. После выступления Махир Эмрели получил специальную награду, предназначенную для бомбардиров сезона. Бомбардир I Дивизиона Муса Гурбанлы не участвовал в мероприятии, поэтому его награду передали Рашаду Садыгову.

После вручения наград президент ПФЛ представил чемпионский кубок капитану Рашаду Садыгову. Садыгов и Эмрели подошли с кубком к пустым трибунам, как бы символизируя роль болельщиков в завоевании чемпионства.

Отметим, что медали других членов команды представили руководству агдамского клуба.