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ПФЛ: Футболисты смогут делать заявления для прессы

ПФЛ: Футболисты смогут делать заявления для прессы Профессиональная футбольная лига (ПФЛ), в соответствии с протоколом УЕФА "Возвращение к футболу", внесла поправки в существующие инструкции, связанные с заявлениями футболистов для прессы после игр.
Футбол
1 марта 2022 г. 13:00
ПФЛ: Футболисты смогут делать заявления для прессы

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ), в соответствии с протоколом УЕФА "Возвращение к футболу", внесла поправки в существующие инструкции, связанные с заявлениями футболистов для прессы после игр.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт ПФЛ, после пресс-конференции по завершении игры с участием главных тренеров обеих команд рекомендуется, чтобы хотя бы один из игроков от обеих команд, присутствовавший на поле, сделал заявление в конференц-зале стадиона с соблюдением правил во время пандемии.

Число игроков может быть увеличено по договоренности между руководителями пресс-службы клубов и журналистами.

Кто из футболистов будет делать заявление, определят пресс-службы клубов.

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