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Первый клуб, официально вышедший из Европейской Суперлиги - ОФИЦИАЛЬНО

Первый клуб, официально вышедший из Европейской Суперлиги - ОФИЦИАЛЬНО "Манчестер Сити» стал первым клубом, кто официально объявил о выходе из состава участников Европейской Суперлиги, передает Report
Футбол
21 апреля 2021 г. 02:55
Первый клуб, официально вышедший из Европейской Суперлиги - ОФИЦИАЛЬНО

"Манчестер Сити» стал первым клубом, кто официально объявил о выходе из состава участников Европейской Суперлиги.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт "горожан".

"Футбольный клуб "Манчестер Сити" может подтвердить, что он официально ввёл в действие процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы проведения Европейской Суперлиги", - говорится в заявлении.

Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Изначально участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как "Милан", "Арсенал", мадридский "Атлетико", "Челси", "Барселона", миланский "Интер", туринский "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Тоттенхэм Хотспур". Турнир задумывался как противовес Лиге чемпионов.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Super Liqasından ayrılan ilk klub açıqlandı - RƏSMİ

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