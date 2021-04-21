Первый клуб, официально вышедший из Европейской Суперлиги - ОФИЦИАЛЬНО

"Манчестер Сити» стал первым клубом, кто официально объявил о выходе из состава участников Европейской Суперлиги, передает Report

"Манчестер Сити» стал первым клубом, кто официально объявил о выходе из состава участников Европейской Суперлиги.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт "горожан".

"Футбольный клуб "Манчестер Сити" может подтвердить, что он официально ввёл в действие процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы проведения Европейской Суперлиги", - говорится в заявлении.

Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Изначально участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как "Милан", "Арсенал", мадридский "Атлетико", "Челси", "Барселона", миланский "Интер", туринский "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Тоттенхэм Хотспур". Турнир задумывался как противовес Лиге чемпионов.