Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Перес покинет пост президента "Реала" в 2026 году

    Футбол
    • 15 ноября, 2025
    • 00:49
    Перес покинет пост президента Реала в 2026 году

    Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен покинуть свой пост в 2026 году, хотя срок его полномочий истекает в 2028-м.

    Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети Х сообщил инсайдер Пепе Альварес.

    По информации источника, Перес хотел бы видеть упорядоченную передачу власти вне зависимости от того, поддержат ли члены клуба референдум или нет.

    Пересу 78 лет, он впервые стал президентом "Реала" в 2000 году, проработав на посту шесть лет. В 2009 году на безальтернативной основе его избрали на новый срок, за время его работы клуб завоевал 37 трофеев, в том числе по семь раз победил в Лиге чемпионов, чемпионате и Суперкубке Испании, шесть раз выиграл Суперкубок УЕФА, пять раз победил в клубном чемпионате мира, трижды стал победителем Кубка Испании и дважды - Межконтинентального кубка.

    Флорентино Перес ФК "Реал" футбол
    "Real Madrid"in prezidenti postunu erkən tərk edəcək

    Последние новости

    01:17

    Минобороны Сирии: Дамаск подвергся ракетному обстрелу

    Другие страны
    00:49

    Перес покинет пост президента "Реала" в 2026 году

    Футбол
    00:24

    ЕК на следующей неделе представит план по улучшению военной мобильности

    Другие страны
    23:48

    Число погибших в ДТП в Пермском крае РФ возросло до семи - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    23:43

    "Галатасарай" начал переговоры с Икарди о продлении контракта

    Футбол
    23:33

    Каллас: Поддержка Украины – небольшая цена по сравнению с возможной победой РФ

    Другие страны
    23:26
    Фото

    Азербайджанский спортсмен взял на Исламиаде серебро по муай-таю

    Индивидуальные
    23:09

    CNN: Чиновники администрации Трампа пытаются убедить его не проводить ядерные испытания

    Другие страны
    22:53
    Фото

    SOCAR и DeGolyer and MacNaughton обсудили реализацию совместных проектов

    Энергетика
    Лента новостей