Перес покинет пост президента "Реала" в 2026 году

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен покинуть свой пост в 2026 году, хотя срок его полномочий истекает в 2028-м.

Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети Х сообщил инсайдер Пепе Альварес.

По информации источника, Перес хотел бы видеть упорядоченную передачу власти вне зависимости от того, поддержат ли члены клуба референдум или нет.

Пересу 78 лет, он впервые стал президентом "Реала" в 2000 году, проработав на посту шесть лет. В 2009 году на безальтернативной основе его избрали на новый срок, за время его работы клуб завоевал 37 трофеев, в том числе по семь раз победил в Лиге чемпионов, чемпионате и Суперкубке Испании, шесть раз выиграл Суперкубок УЕФА, пять раз победил в клубном чемпионате мира, трижды стал победителем Кубка Испании и дважды - Межконтинентального кубка.