"Real Madrid"in prezidenti postunu erkən tərk edəcək
- 15 noyabr, 2025
- 01:19
"Real Madrid"in prezidenti Florentino Peresin səlahiyyət müddəti 2028-ci ildə başa çatsa da, 2026-cı ildə postunu tərk etmək niyyətindədir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə insayder Pepe Alvares sosial şəbəkədəki səhifəsində məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, Peres klub üzvlərinin referenduma dəstək verib-verməməsindən asılı olmayaraq hakimiyyətin nizamlı şəkildə ötürülməsini istəyir.
78 yaşlı Peres ilk dəfə 2000-ci ildə "Real Madrid"in prezidenti olub və altı il bu vəzifəni icra edib. 2009-cu ildə o, yenidən rəqibsiz seçilib.
Onun fəaliyyəti dövründə klub 37 kubok, o cümlədən Çempionlar Liqası, İspaniya La Liqası və İspaniya Superkuboku, altı UEFA Super Kuboku, beş FIFA Klublararası Dünya Kuboku, üç Kral Kuboku və iki Qitələrarası Kubok qazanıb.