    "Real Madrid"in prezidenti postunu erkən tərk edəcək

    Futbol
    • 15 noyabr, 2025
    • 01:19
    Real Madridin prezidenti postunu erkən tərk edəcək

    "Real Madrid"in prezidenti Florentino Peresin səlahiyyət müddəti 2028-ci ildə başa çatsa da, 2026-cı ildə postunu tərk etmək niyyətindədir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə insayder Pepe Alvares sosial şəbəkədəki səhifəsində məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, Peres klub üzvlərinin referenduma dəstək verib-verməməsindən asılı olmayaraq hakimiyyətin nizamlı şəkildə ötürülməsini istəyir.

    78 yaşlı Peres ilk dəfə 2000-ci ildə "Real Madrid"in prezidenti olub və altı il bu vəzifəni icra edib. 2009-cu ildə o, yenidən rəqibsiz seçilib.

    Onun fəaliyyəti dövründə klub 37 kubok, o cümlədən Çempionlar Liqası, İspaniya La Liqası və İspaniya Superkuboku, altı UEFA Super Kuboku, beş FIFA Klublararası Dünya Kuboku, üç Kral Kuboku və iki Qitələrarası Kubok qazanıb.

    Перес покинет пост президента "Реала" в 2026 году

