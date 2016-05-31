Пеле выставил на аукцион все свои награды

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Знаменитый в прошлом футболист Пеле выставит в июне на аукцион все свои награды и памятные вещи.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, бразильский футболист выставит свои вещи на трехдневном аукционе, который пройдет в июне в Лондоне.

75-летний бразилец решил расстаться в том числе с тремя золотыми медалями чемпиона мира, стоимость каждой из которых оценивается в 141 тыс. фунтов, а также с мячом, которым он забил 1000-й гол, стоимостью 28-42 тыс. фунтов.

Отметим, что Пеле становился чемпионом мира в 1958, 1962 и 1970 гг.