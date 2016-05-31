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    Пеле выставил на аукцион все свои награды

    Аукцион состоится в июне в Лондоне

    Баку. 31  мая. REPORT.AZ/ Знаменитый в прошлом футболист Пеле выставит в июне на аукцион все свои награды и памятные вещи.

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC, бразильский футболист выставит свои вещи на трехдневном аукционе, который пройдет в июне в Лондоне. 

    75-летний бразилец решил расстаться в том числе с тремя золотыми медалями чемпиона мира, стоимость каждой из которых оценивается в 141 тыс. фунтов, а также с мячом, которым он забил 1000-й гол, стоимостью 28-42 тыс. фунтов.

    Отметим, что Пеле становился чемпионом мира в 1958, 1962 и 1970 гг.

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