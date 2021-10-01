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Пеле пройдет курс химиотерапии после выписки из больницы

Пеле пройдет курс химиотерапии после выписки из больницы "Король футбола" Пеле выписан из клиники в Сан-Паулу. Теперь трехкратному чемпиону мира предстоит пройти курс химиотерапии.
Футбол
1 октября 2021 г. 05:01
Пеле пройдет курс химиотерапии после выписки из больницы

"Король футбола" Пеле выписан из клиники в Сан-Паулу. Теперь трехкратному чемпиону мира предстоит пройти курс химиотерапии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, 4 сентября Пеле провели операцию по удалению опухоли в кишечнике.

Состояние бывшего футболиста врачи оценивают как стабильное.

Ранее сам Пеле отмечал, в больницу он лег на плановое обследование. Позднее, 6 сентября, стало известно, что у спортсмена удалили опухоль в толстой кишке. Врачи перевели легенду футбола в обычную палату, но затем ему снова потребовалась интенсивная терапия.

В октябре прошлого года Пеле отметил 80-летний юбилей. Бразильский форвард большую часть карьеры защищал цвета "Сантоса", а также провел 92 матча за сборную, в которых забил 77 голов. Многие спортивные эксперты считают именно Пеле величайшим игроком в истории мирового футбола. Это звание у него также оспаривают Диего Марадона и Йохан Кройф.

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