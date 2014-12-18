​Российские бизнесмены отложили сделку по покупке Пармы

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Ситуация с продажей "Пармы" становится все более запутанной.

Как передает Report, Пьетро Дока, который был объявлен новым президентом клуба, подчеркнул, что документы еще не оформлены.

По его словам, он не намерен присутствовать на пресс-конференции, которая должна состояться завтра. На прошлой неделе на официальном сайте "Пармы" было опубликовано сообщение, в котором назывались имена нового руководства клуба, а также говорилось о том, что 19 декабря состоится пресс-конференция.

Напомним, ранее в итальянских СМИ появлялась информация, что "Парму" приобрели российские бизнесмены. Пока подтверждения этому факту нет.

– Документы о продаже клуба не подписаны, – приводит Football Italia слова Доки. – Я не президент "Пармы" и не владелец, как писали в прессе. Сделка будет завершена, когда все условия будут соблюдены. До этого я не намерен посещать никаких пресс-конференций.