​Парагвай упустил победу в матче Кубка Америки с Катаром

В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки-2019 в группе В сборная Парагвая сыграла вничью с Катаром со счётом 2:2. Как передает "Report", встреча состоялась в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». Обслуживал матч перуанский арбитр Диего Аро Суэльдо.

Счёт был открыт на 4-й минуте. Автором гола стал Оскар Кардосо, который реализовал пенальти. В начале второго тайма преимущество парагвайцев увеличил Дерлис Гонсалес с паса Мигеля Альмирона. На 68-й минуте разрыв в счёте сократил Альмоэз Абдулла с передачи Тарека Сальмана. На 77-й минуте катарцев спас от поражения Буалем Хухи. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Акрам Афиф.

В следующем туре Парагвай сыграет с Аргентиной. Катару предстоит встреча с Колумбией. Оба матча состоятся 20 июня.