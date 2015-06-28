​Парагвай вышел в полуфинал Кубка Америки по футболу - ВИДЕО

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Сборная Парагвая вышла в полуфинал розыгрыша Кубка Америки по футболу, который проходит в Чили.

Как передает Report, в матче 1/4 финала парагвайцы победили команду Бразилии.

Основное время завершилось вничью - 1:1.

В составе бразильцев отличился Робиньо (15-я минута), а у парагвайцев - Дерлис Гонсалес (72 - пенальти). В серии пенальти точнее были футболисты из Парагвая - 4:3.

В следующей стадии сборная Парагвая сыграет с командой Аргентины. Встреча пройдет в ночь на 1 июля.