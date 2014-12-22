​Памятник футболисту Криштиану Роналду открыт на острове Мадейра

Баку. 22 декабря.REPORT.AZ/ Памятник португальскому футболисту мадридского "Реала" Криштиану Роналду открыт в его родном городе Фуншал на острове Мадейра, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Памятник представляет собой бронзовую статую футболиста. На церемонии открытия присутствовал сам Роналду.

"Для меня это честь оказаться на родном острове, где я вырос, получил образование, и где началась моя футбольная жизнь, — сказал португалец. — Памятник при жизни послужит для меня дополнительной мотивацией для завоевания новых трофеев".

В ночь с субботы на воскресенье в Марракеше Роналду в составе "Реала" стал победителем клубного чемпионата мира.