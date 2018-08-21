Пьянич продлил контракт с "Ювентусом" до 2023 года - ВИДЕО

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ «Ювентус» объявил о продлении контракта с полузащитником Миралемом Пьяничем.

Как сообщает Report, новое соглашение рассчитано до 2023 года, предыдущий договор истекал в 2021 году.

Ранее сообщалось, что по новому контракту с «Ювентусом» Пьянич будет зарабатывать € 7 млн в год вместо € 4,5 млн.

Недавно появилась информация, что хавбек попал в список трансферных целей «Барселоны». Также СМИ писали, что руководство «Ювентуса» отказалось продавать игрока в «Реал» за € 60 млн. В прошлом сезоне Пьянич провёл 31 матч в чемпионате Италии, забил 5 мячей и отдал 8 результативных передач. Босниец защищает цвета «Ювентуса» с 2016 года, туринский клуб выкупил права на него у «Ромы».