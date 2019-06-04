​Озил оскорбил Эмери после замены в финале Лиги Европы

Немецкий полузащитник лондонского “Арсенала” Месут Озил оскорбительно высказался в адрес главного тренера команды Унаи Эмери после своей замены в финальном матче Лиги Европы с “Челси” (1:4). Как передает Report, об этом сообщает Hurriyet.

По данным источника, заменённый на 77-й минуте футболист, уходя с поля, сказал Эмери: “Ты не тренер”.

Ранее сообщалось, что “Арсенал” готов рассмотреть варианты с продажей Озила в летнее трансферное окно. Но проблемой может стать тот факт, что не каждый клуб готов в полной мере удовлетворить запросы Озила по зарплате, которая в данный момент составляет € 20,3 млн в год.

В завершившемся сезоне 30-летний Озил принял участие в 24 матчах чемпионата Англии, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.