Озан Джан Кёкчу о возвращении в сборную Азербайджана

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Азербайджана U-21 Озан Джан Кёкчу проведет очередной сезон в турецком "Бурсаспоре".

Как сообщает Report, об этом 20-летний игрок сам рассказал Bursa Hakimiyet.

Молодой игрок назвал игру в голландской "Валвейк", куда перешел во второй половине прошлого сезона, очень продуктивной.

По его словам, ранее возможность попадания в основной состав команды "Бурсаспор" казалась сложной из-за главного тренера и расширенного состава коллектива: "По этой причине я выбрал чемпионат Голландии и набрался там опыта".

Играющий сейчас в составе сборной Азербайджана U-21 Кёкчу похвалил нового главного тренера "Бурсаспора" Самета Айбаба. По его мнению, Айбаба любит футбол и придает большое значение молодежи.

На вопрос о переходе с борную Турции Кёкчу не ответил однозначно:

"Я не хочу много говорить об этом. Ранее я встретился в Голландии с координатором младшей возрастной группы сборной Турции Толунаем Кафкасом. Раньше из-за некоторых проблем я был вынужден отказаться от сборной Азербайджана. Однако с приходом нового главного тренера Рашада Садыгова я был вновь приглашен в сборную. Садыгов прекрасный человек и главный тренер. Я подумал, что он многому может меня научить и согласился вернуться в сборную. Не хочу вдаваться в подробности. Думаю, что моя игра в сборной - это немного и судьба".

20-летний форвард отметил, что если в "Бурсаспор" выпадет шанс, он покажет, на что способен.

Озан Джан Кёкчу участвовал в товарищеских матчах в составе сборной Азербайджана U-20. В настоящее время Кёкчу находится в Казахстане в связи с товарищеским матчем, которую сборная U-21 проведет на "Астана Арена".