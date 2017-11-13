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    Отложено заседание, где планировалось обсудить вопрос, связанный с футболистом "Карабаха"

    Назначенное на 10 ноября заседание Дисциплинарного комитета УЕФА перенесли на 16-ое число

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ УЕФА отложила заседание, где планировалось обсудить вопрос, связанный с футболистом "Карабаха" Педро Энрике, получившим красную карточку на матче с "Атлетико" в Испании в IV туре Лиги чемпионов.

    Как сообщили Report в пресс-службе континентальной футбольной структуры, назначенное на 10 ноября заседание Дисциплинарного комитета УЕФА перенесли на 16 ноября. Причина подобного решения не указывается.

    Отметим, что на 59-й минуте матча в Мадриде П.Энрике ударил ногой в лицо защитника хозяев поля Диего Година. Получившего за этот поступок красную карточку бразильского полузащитника ждет наказание как минимум на одну игру.

    Однако, в УЕФА заявили, что окончательное решение по поводу Педро Энрике примет Дисциплинарный комитет. На завершившемся ничьей (1:1) матче красную карточку получил также футболист хозяев поля Стефан Савич. Однако, получив на 88-й минуте вторую желтую карточку, он оставил свою команду в меньшинстве. 

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