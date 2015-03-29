 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Отборочный турнир Евро-2016 - РЕЗУЛЬТАТЫ

    5-й тур запомнился победой Азербайджана

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Вчера в рамках отборочного цикла чемпионата Европы - 2016 состоялись очередные матчи 5-го тура.

    Как передает Report, в очередной игровой день отборочного этапа Евро-2016 Хорватия разгромила Норвегию (5:1), Израиль уступил Уэльсу (0:3), Голландия поделила очки с Турцией (1:1), итальянцы увезли ничью из Болгарии (2:2).

    ЧЕ-2016 - квалификация. 5-й тур

    Группа А

    Казахстан – Исландия - 0:3

    Голы: 0:1 - Гудьонсен, 20; 0:2 - Бьярнасон, 32; 0:3 - Бьярнасон, 90.

    Чехия – Латвия - 1:1

    Голы: 0:1 - Вишняков, 30; 1:1 - Пиларж, 90.

    Голландия – Турция - 1:1

    Голы: 0:1 – Йылмаз, 37; 1:1 – Снейдер, 90

    Группа Б

    Израиль – Уэльс - 0:3

    Голы: 0:1 - Рэмзи, 45; 0:2 - Бэйл, 50; 0:3 - Бэйл, 77.

    Бельгия – Кипр - 5:0

    Голы: 1:0 - Феллайни, 21; 2:0 - Бентеке, 35; 3:0 - Феллайни, 66; 4:0 - Азар, 67; 5:0 - Батшуайи, 80.

    Андорра – Босния и Герцеговина - 0:3

    Голы: 0:1 - Джеко, 13; 0:2 - Джеко, 49; 0:3 - Джеко, 62.

    Группа H

    Азербайджан – Мальта - 2:0

    Голы: 1:0 - Гусейнов, 4; 2:0 - Назаров, 90.

    Хорватия – Норвегия - 5:1

    Голы: 1:0 - Брозович, 30; 2:0 - Перишич, 54; 3:0 - Олич, 65; 4:0 - Тетти, 81; 4:1 - Шильденфельд, 87; 5:1 - Праньич, 90.

    Болгария – Италия - 2:2

    Голы: 0:1 - Минев (автогол), 4; 1:1 - Попов, 11; 2:1 - Мицански, 17; 2:2 - Мартинс, 84. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi