​Отборочный турнир Евро-2016 - РЕЗУЛЬТАТЫ

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Вчера в рамках отборочного цикла чемпионата Европы - 2016 состоялись очередные матчи 5-го тура.
Как передает Report, в очередной игровой день отборочного этапа Евро-2016 Хорватия разгромила Норвегию (5:1), Израиль уступил Уэльсу (0:3), Голландия поделила очки с Турцией (1:1), итальянцы увезли ничью из Болгарии (2:2).
ЧЕ-2016 - квалификация. 5-й тур
Группа А
Казахстан – Исландия - 0:3
Голы: 0:1 - Гудьонсен, 20; 0:2 - Бьярнасон, 32; 0:3 - Бьярнасон, 90.
Чехия – Латвия - 1:1
Голы: 0:1 - Вишняков, 30; 1:1 - Пиларж, 90.
Голландия – Турция - 1:1
Голы: 0:1 – Йылмаз, 37; 1:1 – Снейдер, 90
Группа Б
Израиль – Уэльс - 0:3
Голы: 0:1 - Рэмзи, 45; 0:2 - Бэйл, 50; 0:3 - Бэйл, 77.
Бельгия – Кипр - 5:0
Голы: 1:0 - Феллайни, 21; 2:0 - Бентеке, 35; 3:0 - Феллайни, 66; 4:0 - Азар, 67; 5:0 - Батшуайи, 80.
Андорра – Босния и Герцеговина - 0:3
Голы: 0:1 - Джеко, 13; 0:2 - Джеко, 49; 0:3 - Джеко, 62.
Группа H
Азербайджан – Мальта - 2:0
Голы: 1:0 - Гусейнов, 4; 2:0 - Назаров, 90.
Хорватия – Норвегия - 5:1
Голы: 1:0 - Брозович, 30; 2:0 - Перишич, 54; 3:0 - Олич, 65; 4:0 - Тетти, 81; 4:1 - Шильденфельд, 87; 5:1 - Праньич, 90.
Болгария – Италия - 2:2
Голы: 0:1 - Минев (автогол), 4; 1:1 - Попов, 11; 2:1 - Мицански, 17; 2:2 - Мартинс, 84.
News DepartmentАвтор новости
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