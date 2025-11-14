Отборочный тур ЧМ-2026 в Европе: Франция и Англия одержали победы

В отборочном этапе ЧМ-2026 по футболу среди европейских сборных стартовал IX тур.

Как сообщает Report, в первый игровой день тура прошло 8 матчей в группах D, F, I и K.

В группе D, где выступает сборная Азербайджана, Франция на домашнем поле принимала Украину.

Сборная Англии играла дома против Сербии, а Италия встречалась в гостях с Молдовой.

ЧМ-2026 – отборочный этап

13 ноября

Группа D

21:00. Азербайджан – Исландия – 0:2

23:45. Франция – Украина – 4:0

Турнирная таблица: Франция – 13, Украина – 7, Исландия – 7, Азербайджан – 1

Группа F

21:00. Армения – Венгрия – 0:1

23:45. Ирландия – Португалия – 2:0

Турнирная таблица: Португалия – 13, Венгрия – 8, Ирландия – 7, Армения – 3

Группа I

21:00. Норвегия – Эстония – 4:1

23:45. Молдова – Италия – 0:2

Турнирная таблица: Норвегия – 21, Италия – 18, Эстония – 4, Молдова – 1

Группа K

23:45. Андорра – Албания – 0:1

23:45. Англия – Сербия – 2:0

Турнирная таблица: Англия – 21, Албания – 14, Сербия – 10, Андорра – 1