    Отборочный тур ЧМ-2026 в Европе: Франция и Англия одержали победы

    Футбол
    • 14 ноября, 2025
    • 01:43
    В отборочном этапе ЧМ-2026 по футболу среди европейских сборных стартовал IX тур.

    Как сообщает Report, в первый игровой день тура прошло 8 матчей в группах D, F, I и K.

    В группе D, где выступает сборная Азербайджана, Франция на домашнем поле принимала Украину.

    Сборная Англии играла дома против Сербии, а Италия встречалась в гостях с Молдовой.

    ЧМ-2026 – отборочный этап

    13 ноября

    Группа D

    21:00. Азербайджан – Исландия – 0:2

    23:45. Франция – Украина – 4:0

    Турнирная таблица: Франция – 13, Украина – 7, Исландия – 7, Азербайджан – 1

    Группа F

    21:00. Армения – Венгрия – 0:1

    23:45. Ирландия – Португалия – 2:0

    Турнирная таблица: Португалия – 13, Венгрия – 8, Ирландия – 7, Армения – 3

    Группа I

    21:00. Норвегия – Эстония – 4:1

    23:45. Молдова – Италия – 0:2

    Турнирная таблица: Норвегия – 21, Италия – 18, Эстония – 4, Молдова – 1

    Группа K

    23:45. Андорра – Албания – 0:1

    23:45. Англия – Сербия – 2:0

    Турнирная таблица: Англия – 21, Албания – 14, Сербия – 10, Андорра – 1

