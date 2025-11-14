İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsi: Fransa və İngiltərə milliləri qalib gəlib

    Futbol
    • 14 noyabr, 2025
    • 01:42
    DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsi: Fransa və İngiltərə milliləri qalib gəlib

    DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsində IX tura start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, turun ilk oyun günündə D, F, I, K qruplarında ümumilikdə 8 qarşılaşma baş tutub.

    Azərbaycan millisinin yer aldığı D qrupunda Fransa yığması doğma meydanda Ukraynanı qəbul edib.

    İngiltərə millisi evdə Serbiya, İtaliya isə səfərdə Moldova ilə üz-üzə gəlib.

    DÇ-2026

    Seçmə mərhələ

    13 noyabr

    D qrupu

    21:00. Azərbaycan – İslandiya – 0:2

    23:45. Fransa – Ukrayna – 4:0

    Xal durumu: Fransa - 13, Ukrayna - 7, İslandiya - 7, Azərbaycan - 1.

    F qrupu

    21:00. Ermənistan – Macarıstan – 0:1

    23:45. İrlandiya – Portuqaliya – 2:0

    Xal durumu: Portuqaliya - 13, Macarıstan - 8, İrlandiya - 7, Ermənistan - 3.

    I qrupu

    21:00. Norveç – Estoniya – 4:1

    23:45. Moldova – İtaliya – 0:2

    Xal durumu: Norveç - 21, İtaliya - 18, Estoniya - 4, Moldova - 1.

    K qrupu

    23:45. Andorra – Albaniya – 0:1

    23:45. İngiltərə - Serbiya – 2:0

    Xal durumu: İngiltərə - 21, Albaniya - 14, Serbiya - 10, Andorra - 1.

    DÇ-2026 Fransa yığması ingiltərə millisi
    Отборочный тур ЧМ-2026 в Европе: Франция и Англия одержали победы

    Son xəbərlər

    01:42

    DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsi: Fransa və İngiltərə milliləri qalib gəlib

    Futbol
    01:23

    ABŞ Avropada "Antifa" ilə bağlı birlikləri terrorçular siyahısına daxil edib

    Digər ölkələr
    00:52

    Gürcüstan XİN: Brüssel vizanı dayandırsa, məsuliyyət onların üzərinə düşəcək

    Region
    00:32

    "Barselona" "Kamp Nou"da Messinin abidəsinin qoyulmasını planlaşdırır

    Futbol
    00:04

    Tramp 2026-cı ildə Davos forumunda iştirak etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    23:41

    HƏMAS daha bir girovun meyitini İsrailə təhvil verib

    Digər ölkələr
    23:30

    Ayxan Abbasov: "İslandiya ilə oyunda sadə qollar buraxdıq"

    Futbol
    23:25

    Xaricdə yaşayan Sevinc Osmanqızı, Abid Qafarov və Beydulla Manafov Baş Prokurorluğa çağırılıblar

    Daxili siyasət
    23:24

    Bakıda qaz xəttində yanğın olub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti