DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsi: Fransa və İngiltərə milliləri qalib gəlib
- 14 noyabr, 2025
- 01:42
DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsində IX tura start verilib.
"Report"un məlumatına görə, turun ilk oyun günündə D, F, I, K qruplarında ümumilikdə 8 qarşılaşma baş tutub.
Azərbaycan millisinin yer aldığı D qrupunda Fransa yığması doğma meydanda Ukraynanı qəbul edib.
İngiltərə millisi evdə Serbiya, İtaliya isə səfərdə Moldova ilə üz-üzə gəlib.
DÇ-2026
Seçmə mərhələ
13 noyabr
D qrupu
21:00. Azərbaycan – İslandiya – 0:2
23:45. Fransa – Ukrayna – 4:0
Xal durumu: Fransa - 13, Ukrayna - 7, İslandiya - 7, Azərbaycan - 1.
F qrupu
21:00. Ermənistan – Macarıstan – 0:1
23:45. İrlandiya – Portuqaliya – 2:0
Xal durumu: Portuqaliya - 13, Macarıstan - 8, İrlandiya - 7, Ermənistan - 3.
I qrupu
21:00. Norveç – Estoniya – 4:1
23:45. Moldova – İtaliya – 0:2
Xal durumu: Norveç - 21, İtaliya - 18, Estoniya - 4, Moldova - 1.
K qrupu
23:45. Andorra – Albaniya – 0:1
23:45. İngiltərə - Serbiya – 2:0
Xal durumu: İngiltərə - 21, Albaniya - 14, Serbiya - 10, Andorra - 1.