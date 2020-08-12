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Отборочные матчи ЧМ-2022 в Азии перенесены из-за коронавируса

Отборочные матчи ЧМ-2022 в Азии перенесены из-за коронавируса Информация о новых датах проведения следующих раундов отборочных матчей ЧМ-2022 и Кубка Азии 2023 года будет объявлена позднее
Футбол
12 августа 2020 г. 13:02
Отборочные матчи ЧМ-2022 в Азии перенесены из-за коронавируса

Международная федерация футбола (ФИФА) выпустила обновленную информацию по отборочным матчам ЧМ-2022 в зоне Азии.

Как сообщает Report со ссылкой на ФИФА, из-за пандемии коронавируса отборочные встречи ЧМ-2022 и Кубка Азии-2023 будут перенесены на следующий год.

ФИФА и Азиатская конфедерация футбола (АФК) совместно решили, что предстоящие отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2022 года и Кубка Азии 2023 года, первоначально запланированные на октябрь и ноябрь 2020 года, будут перенесены на 2021 год.

Более подробная информация о новых датах проведения следующих раундов отборочных матчей чемпионата мира-2022 и Кубка Азии 2023 года будет объявлена позднее.

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