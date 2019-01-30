Осуществлен трансфер футболиста "Нефтчи" в южнокорейский клуб - ОФИЦИАЛЬНО

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Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Нефтчи" расстался с футболистом Дарио Фредерико.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, в последний день сборов в турецкой Анталье менеджер 28-летнего игрока оповестил его о выгодном предложении из другого клуба.
Затем между сторона начались переговоры. "Нефтчи" согласился отпустить игрока за определенную компенсацию. Получив ее от южнокорейцев, клуб дал добро на трансфер футболиста в "Тэгу" (Южная Корея).
Отметим, что этом сезоне Фредерико провел за "Нефтчи" 17 матчей и забил 3 гола.
Təbriz QuliyevАвтор новости