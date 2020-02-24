Игорь Пономарев: Орден "Шохрат" от президента - прекрасный подарок на мой юбилей

"Это стало радостной новостью для меня. Я впервые от вас услышал о своем награждении. Меня переполняют непередаваемые чувства. Благодарю за поздравления".

Об этом Report заявил единственный олимпийский чемпион Азербайджана по футболу и член Наблюдательного совета клуба "Сабах" Игорь Пономарев, делясь впечатлениями от награждения со стороны президента Ильхама Алиева орденом "Шохрат".

Футболист-ветеран выразил признательность главе государства за присвоение ему почетного звания в день 60-летия: "Это стало прекрасным подарком для меня".

Находящийся в настоящее время в Испании И.Пономарев сказал, что отметит день рождения в кругу семьи.

Знаменитый мастер пенальти сказал, что следит за "Сабах", однако отказался прокомментировать выступление команды.