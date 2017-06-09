Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Определился стадион, на котором состоятся два последних домашних матча сборной Азербайджана по футболу в отборочном цикле чемпионата мира 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, сборная примет 4 сентября Сан-Марино и 5 октября - сборную Чехии на Бакинском олимпийском стадионе.

Отметим, что сборная Азербайджана свой очередной матч в отборочном цикле проведет 10 июня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.