Определился стадион матча "Карабах" - "Слован" в Лиге Европы

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В первом туре группового раунда Лиги Европы по футболу "Карабах" примет на стадионе Dalğa Arena в бакинском поселке Мярдякан чешский клуб "Слован".

Об этом Report сообщил директор клуба Амрах Челикель.

По его словам, решение было принято после сегодняшнего осмотра Бакинского олимпийского стадиона: "Сегодня наши сотрудники побывали на Бакинском олимпийском стадионе. Они пришли к заключению, что травяное покрытие на арене в незначительной степени отличается от травяного покрова на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Поэтому мы рассмотрели третий вариант, и решили играть в Dalğa Arena".

По словам официального представителя команды "Карабах", о своем выборе они проинформируют УЕФА и в случае одобрения предложения они примут команду "Слован" в Dalğa Arena.

А.Челикель сказал, что другие игры они планируют провести на арендованном Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова: "На данный момент приступили к ремонту травяного покрова на Республиканском стадионе. Думаю, что до второй домашней игры наш стадион будет приведен в порядок и мы проведем игру именно там".

Отметим, что "Карабах" примет команду "Слован" 15 сентября, греческую ПАОК - 20 октября, а итальянскую команду "Фиорентина" - 8 декабря.