Определился состав сборной Германии, который приедет в Баку на матч со сборной Азербайджана

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Определился состав национальной сборной Германии по футболу, который 22 марта в Дортмунде проведет товарищеский матч с Англией, а 26 марта в рамках отборочного тура Чемпионата мира 2018 года встретится в Баку со сборной Азербайджана.

Как сообщает Report, главный тренер бундестима Йоахим Лев отправил приглашение новым футболистам.

Вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Бернд Лено ("Байер"), Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона")

Защитники: Шкодран Мустафи ("Арсенал", Англия), Йонас Гектор ("Келн"), Бенедикт Хеведес ("Шальке"), Матс Хуммельс, Джошуа Киммих (оба "Бавария"), Антонио Рюдигер ("Рома", Италия), Никлас Зюле, Себастьян Руди (оба "Хоффенхайм")

Полузащитники: Сами Хедира ("Ювентус", Италия), Юлиан Дракслер (ПСЖ, Франция), Тони Кроос ("Реал", Испания), Месут Озиль ("Арсенал", Англия), Эмре Джан ("Ливерпуль", Англия), Юлиан Вайгль ("Боруссия", Дортмунд), Лерой Сане ("Манчестер Сити"), Юлиан Брандт ("Байер")

Нападающие: Андре Шюррле ("Боруссия", Дортмунд), Лукас Подольски ("Галатасарай", Турция), Томас Мюллер ("Бавария"), Марио Гомес ("Вольфсбург"), Тимо Вернер (Лейпциг).

Отметим, что матч между сборными Азербайджана и Германии, который пройдет в Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:00.