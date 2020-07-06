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Определился победитель чемпионата России по футболу 

Определился победитель чемпионата России по футболу  Петербургский "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России, досрочно завоевав золотые медали турнира.
Футбол
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6 июля 2020 г. 00:13
Определился победитель чемпионата России по футболу 

Петербургский "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России, досрочно завоевав золотые медали турнира.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

В начале встречи иранский форвард гостей Сердар Азмун воспользовался грубой ошибкой Юрия Газинского и открыл счет в игре.

А в самой концовке тайма уже петербуржцы получили право пробить 11-метровый, который четко реализовал Артем Дзюба.

В начале второй половины игры все тот же Уткин красивым ударом сравнял счет, но спустя пару минут Азмун также оформил дубль. Окончательную точку в поединке поставил Алексей Сутормин.

Этот результат позволил "Зениту" набрать 62 очка и стать недосягаемым для преследователей за 4 тура до финиша. Клуб из Санкт-Петербурга стал 6-кратным чемпионом России и защитил прошлогодний титул.

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Версия на азербайджанском языке "Zenit" 6 qat Rusiya çempionu oldu

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