Определился победитель чемпионата Италии по футболу

"Ювентус", набрав 83 очка, стал недосягаемым для преследователей и гарантировал себе чемпионский титул. Туринцы завоевали скудетто в девятый раз подряд и в 36-й раз в истории

В матче 36-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" обыграл генуэзскую "Сампдорию" со счётом 2:0.

Как передает Report, встреча состоялась в Турине на стадионе "Альянц — Ювентус". Обслуживал матч арбитр Франческо Фурно, ассистировали ему судьи на линиях Алессандро Джаллатини и Алессандро Костанцо.

Счёт был открыт в концовке первого тайма — автором забитого мяча стал Криштиану Роналду, которому ассистировал Миралем Пьянич. Туринский клуб увеличил разрыв в счёте в середине второго тайма, отличился Федерико Бернардески. На 77-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Мортена Торсби. На 89-й минуте Роналду мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.

"Ювентус", набрав 83 очка, стал недосягаемым для преследователей и гарантировал себе чемпионский титул. Туринцы завоевали скудетто в девятый раз подряд и в 36-й раз в истории. "Сампдория" (41) — на 15-м месте.