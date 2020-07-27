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Определился победитель чемпионата Италии по футболу

Определился победитель чемпионата Италии по футболу "Ювентус", набрав 83 очка, стал недосягаемым для преследователей и гарантировал себе чемпионский титул. Туринцы завоевали скудетто в девятый раз подряд и в 36-й раз в истории
Футбол
27 июля 2020 г. 01:48
Определился победитель чемпионата Италии по футболу

В матче 36-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" обыграл генуэзскую "Сампдорию" со счётом 2:0.

Как передает Report, встреча состоялась в Турине на стадионе "Альянц — Ювентус". Обслуживал матч арбитр Франческо Фурно, ассистировали ему судьи на линиях Алессандро Джаллатини и Алессандро Костанцо.

Счёт был открыт в концовке первого тайма — автором забитого мяча стал Криштиану Роналду, которому ассистировал Миралем Пьянич. Туринский клуб увеличил разрыв в счёте в середине второго тайма, отличился Федерико Бернардески. На 77-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Мортена Торсби. На 89-й минуте Роналду мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.

"Ювентус", набрав 83 очка, стал недосягаемым для преследователей и гарантировал себе чемпионский титул. Туринцы завоевали скудетто в девятый раз подряд и в 36-й раз в истории. "Сампдория" (41) — на 15-м месте.

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Версия на азербайджанском языке "Yuventus" 36 qat İtaliya çempionu oldu
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